شكرا لقرائتكم خبر شركة تطوير ترعى الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​كشفت مصادر «مكة» عن سلسلة اجتماعات شهدها مقر نادي الاتحاد في اليومين الماضيين بين مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي وممثلين لشركة تطوير عقاري لمناقشة أوضاع النادي المالية والتطويرية والخطط الاستراتيجية والأهداف المستقبلية.

وتهدف هذه الزيارات المتكررة للتعرف على أمور النادي والتزاماته المالية أيضا لتكوين تصور شامل عن وضع النادي في محاولة للوصول إلى اتفاق يقضي برعاية تلك الشركة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ذات المصادر أن هناك اتفاقا شفهيا تم بين كافة الأطراف على أن تتواصل الاجتماعات لحين الوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، وتأمل إدارة النادي إنجاح المفاوضات لرعاية النادي بهدف المساهمة الفعالة في المصروفات وتلبية الاحتياجات لاسيما فيما يخص فريق كرة القدم.

من جهة أخرى تواصل إدارة النادي أعمال التطوير في المنشأة حيث مازال العمل قائما فيما يخص بناء متحف خاص للنادي له أهداف استثمارية كما سيتم تزويده بأحدث التقنيات والأساليب في عرض تاريخ وعراقة النادي وبطولاته التي حققها منذ تأسيسه.

كما بدأت أعمال تركيب ساعة الكترونية لعرض نتائج المباريات التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي سواء التي تخص الفريق الأول أو فرق الفئات السنية.