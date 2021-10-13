شركة تطوير ترعى الاتحاد

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وتهدف هذه الزيارات المتكررة للتعرف على أمور النادي والتزاماته المالية أيضا لتكوين تصور شامل عن وضع النادي في محاولة للوصول إلى اتفاق يقضي برعاية تلك الشركة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وأشارت ذات المصادر أن هناك اتفاقا شفهيا تم بين كافة الأطراف على أن تتواصل الاجتماعات لحين الوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، وتأمل إدارة النادي إنجاح المفاوضات لرعاية النادي بهدف المساهمة الفعالة في المصروفات وتلبية الاحتياجات لاسيما فيما يخص فريق كرة القدم.
من جهة أخرى تواصل إدارة النادي أعمال التطوير في المنشأة حيث مازال العمل قائما فيما يخص بناء متحف خاص للنادي له أهداف استثمارية كما سيتم تزويده بأحدث التقنيات والأساليب في عرض تاريخ وعراقة النادي وبطولاته التي حققها منذ تأسيسه.
كما بدأت أعمال تركيب ساعة الكترونية لعرض نتائج المباريات التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي سواء التي تخص الفريق الأول أو فرق الفئات السنية.
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