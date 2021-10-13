شتوتجارت يفتقد ميلوت أسابيع عدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال شتوتجارت الألماني أمس «إنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه الشاب إنزو ميلوت لعدة أسابيع، بعد أن تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال التدريبات».

وكان ميلوت (19 عاما) قد انضم إلى شتوتجارت قادما من موناكو الفرنسي خلال الصيف، لكنه لم يسجل سوى مشاركتين قصيرتين مع فريقه الجديد حتى الآن.

ويحل شتوتجارت ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتأتي المباراة في وقت يعاني فيه شتوتجارت، حيث أعلن النادي في الأيام الماضية عن خمس حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين صفوف فريقه، ولا يزال اللاعبون المصابون يخضعون للعزل.