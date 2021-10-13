رونالدو يعزز رقمه التهديفي القياسي

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وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب صربيا على ضيفه منتخب أذربيجان 3 /1.
وعلى ملعب الجارفي، سجل رونالدو 3 أهداف (هاتريك) من بينها هدفان من ضربتي جزاء ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.
وتقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولبلاده من ضربة جزاء جديدة، وتكفل برونو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69 ثم نال رونالدو لقب هاتريك قبل 3 دقائق من النهاية.
الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من 7 مباريات ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطة واحدة لأذربيجان في المركز الخامس.
وعلى ملعب راجكو ميتيتش، تقدم دوشان فلاهوفيتش بهدف لمنتخب صربيا من ضربة جزاء في الدقيقة 30 ثم أدرك أمين ماخمودوف التعادل لاذربيجان في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني تكفل دوشان فلاهوفيتش بتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 53 ثم سجل دوشان تاديتش الهدف الثالث من ضربة جزاء قبل 7 دقائق من النهاية.
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