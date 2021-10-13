أجويرو يعود لتدريبات برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب سيرجيو أجويرو من العودة للملاعب من جديد بعدما شارك اليوم الأربعاء في مباراة تدريبية لفريق برشلونة، وقد أظهر تطورا في مستواه، وهو ما يعزز احتمالية مشاركته قريبا.

وانضم أجويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

وساعد أجويرو (33 عاما) المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) هذا العام، لكنه تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) قبل بداية الموسم الحالي ليغيب عن الملاعب في الأسابيع الأولى من الموسم.

ويبدو برشلونة ومديره الفني رونالدو كومان بحاجة حاليا إلى أي مساعدة يمكن تقديمها للفريق، حيث يحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام أتلتيكو مدريد 0/ 2 قبل بدء فترة التوقف الدولي، كما خسر المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن ما إذا كان أجويرو استعاد لياقته بالشكل الكافي للمشاركة في المباراة المقررة أمام بلنسية يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي يتطلع فيه برشلونة إلى تصحيح المسار.

وبعد مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال، يخوض برشلونة أول مباراة كلاسيكو في الموسم، حيث يستضيف غريمه ريال مدريد في 24 أكتوبر الحالي.