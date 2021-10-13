إلياس يغيب عن كولون

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وقال المدير الفني لكولون شتيفن بومجارت «إن الفريق سيفتقد جهود السخيري في المباراة المقررة أمام هوفنهايم غدا ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وإن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركته في المباراة التالية المرتقبة أمام باير ليفركوزن».
وأضاف بومجارت «هي ليست إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لأشهر، لكننا سنرى كيف تسير الأمور».
ويحل كولون، صاحب المركز السادس في البوندسليجا، ضيفا على هوفنهايم غدا ثم يستضيف باير ليفركوزن في المباراة التالية في 24 أكتوبر الحالي.
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