الفيفا للإنجليز والمجريين: سلوككم كريه

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واشتبك مشجعون للمنتخب المجري مع رجال الشرطة في استاد ويمبلي، بعدما دخل أفراد من الشرطة إلى المدرجات لإلقاء القبض على شخص ارتكب مخالفة عنصرية عبر تعليقات وجهها إلى أحد العاملين في الاستاد.
ووصفت شرطة العاصمة ما حدث خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين 1 / 1، بأنه اضطراب بسيط.
أما المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البولندي على مضيفه الألباني 1 / 0 في تيرانا، فكانت قد توقفت بشكل موقت بعدما ألقيت زجاجات إلى أرضية الملعب عقب تسجيل كارول سويدرسكي هدف المنتخب البولندي في الدقيقة 77.
وذكر الفيفا في بيان «الفيفا يقوم حاليا بتحليل تقارير مباريات تصفيات كأس العالم في الليلة الماضية من أجل تحديد الإجراء المناسب.
ندين بشدة الأحداث التي شهدتها مباراة إنجلترا أمام المجر ومباراة ألبانيا ضد بولندا، ويود الفيفا التأكيد على أنه لا يزال يتخذ موقفا حازما في رفض أي شكل من أشكال العنف أو التمييز أو الإساءة. لدى الفيفا موقف واضح للغاية بعدم التسامح إزاء مثل هذا السلوك الكريه في كرة القدم».
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