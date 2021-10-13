شكرا لقرائتكم خبر إصابة هيرنانديز بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أمس أن الفحوص كشفت إصابة لاعبه تيو هيرنانديز بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعد تتويج هيرنانديز مع المنتخب الفرنسي بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على نظيره الإسباني 2 / 1 في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

وأصبح هيرنانديز (24 عاما) ثاني لاعب بالمنتخب الفرنسي، بعد لاعب يوفنتوس أدريان رابيو، تتبين إصابته بعدوى كورونا عقب الدورين قبل النهائي والنهائي بدوري الأمم، اللذين أقيمت مبارياتهما في ميلانو وتورينو.