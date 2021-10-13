إصابة هيرنانديز بكورونا

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وجاء ذلك بعد تتويج هيرنانديز مع المنتخب الفرنسي بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على نظيره الإسباني 2 / 1 في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.
وأصبح هيرنانديز (24 عاما) ثاني لاعب بالمنتخب الفرنسي، بعد لاعب يوفنتوس أدريان رابيو، تتبين إصابته بعدوى كورونا عقب الدورين قبل النهائي والنهائي بدوري الأمم، اللذين أقيمت مبارياتهما في ميلانو وتورينو.
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