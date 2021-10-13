الأهلي يضع حداً للشائعات.. ويكشف حقيقة طلب موسيماني زيادة راتبه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، زيادة راتبه خلال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022.

وقال توفيق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه "تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي دون أي تعديلات في الراتب، وموسيماني لم يطلب زيادة على راتبه".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن موسيماني طلب زيادة راتبه والحصول على عقد جديد يضمن له البقاء في النادي الأهلي لـ3 سنوات مقبلة.

وأضاف توفيق :"الأهلي متمسك باستمرار موسيماني نظراً للقناعة بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره في الفترة المقبلة".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن موسيماني عبر عن سعادته بالعمل في القلعة الحمراء، معلناً رغبته في مواصلة العمل لكتابة تاريخ جديد مع نادي القرن في القارة السمراء.

وعن تجديد التعاقد كشف مدير تعاقدات الأهلي عن جلسات ودية مع موسيماني شهدت تفاهماً كبيراً بين الطرفين، ليتم في النهاية الاتفاق على حسم كل الأمور بنهاية العقد الحالي.