بعد أزمة تمديد العقد.. خلافات حادة بين موسيماني والأهلي.. هل تصل لطريق مسدود؟.. وحقيقة العرض المُغري للجنوب أفريقي!



الشارقة - اميمة ياسر - مازال مستقبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القلعة الحمراء يُثير الجدل.

يأتي ذلك بعد الأنباء القوية التى ترددت الساعات الماضية حول الخلاف الواضح بين موسيماني والأهلي حول شروط التجديد ، ولكن المؤكد أن العلاقة بين الطرفين لم تصل لطريق مسدود وهناك طرق عديدة لإنهاء الخلاف بين الطرفين لو تمسك كل منهما بإستمرار الرحلة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: متى ينتهى تعاقد موسيمانى مع الاهلى ؟

ج: ينتهي عقد موسيماني مع الأهلي في يونيو المقبل، بعدما تولى تدريب المارد الأحمر في أكتوبر 2020 ، وعقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع موسيماني لتجديد عقده.

س: ماهى طلبات موسيمانى لتمديد تعاقده مع الاهلى ؟

ج:طلب موسيماني الحصول على قيمة عقده كاملاً حال رغبة الأهلي في إقالته قبل إنتهاء العقد، كما طلب تجديد عقده موسمين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده على أن يتم رفع المقابل المالي في الموسم المتبقي بواقع 20 ألف دولار شهرياً وأن ترتفع هذه الزيادة إلى 25 ألف دولار في المواسم التى سيتم تجديدها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

س: هل يملك موسيمانى عروض للرحيل عن الاهلى ؟

ج: موسيماني يتحصّن خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي، بعرض خارجي مُغر للغاية من نادي خليجي تصل قيمته لـ400 ألف دولار شهرياً على أن تكون مدة العقد ثلاثة مواسم وهو ما يُفضلّه المدرب الجنوب أفريقي دائماً في إرتباطاته مع الأندية، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي الخليجي عرض على موسيماني تسديد الشرط الجزائي في عقد المدير الفني مع الأهلي والذي يبلغ ثلاثة أشهر وذلك حتى يتثنى للمدرب الجنوب أفريقي الرحيل من القلعة الحمراء دون أية خسائر مالية.

س: ماهو راتب موسيمانى مع الاهلى ؟

ج: يحصل موسيماني في الأهلي على 120 ألف دولار شهرياً بخلاف راتبه جهازه "الأجنبي" المعاون الذي يصل لـ30 ألف دولار تقريباً.

س: هل وصلت المفاوضات بين الاهلى وموسيمانى لطريق مسدود ؟

ج: المؤكد أن العلاقة بين الطرفين لم تصل لطريق مسدود وهناك طرق عديدة لإنهاء الخلاف بين الطرفين لو تمسك كل منهما بإستمرار الرحلة ، ويدرس الاهلى عدم التعجل فى قرار تمديد تعاقد موسيمانى خلال هذه الفترة والانتظار لحين رؤية نتائج المدرب الجنوب افريقى خلال الفترة المقبلة وعلى أساسها يتم التفكير فى حلول لأزمة تمديد العقد سواء بالتوصل لحل وسط فى حالة الرغبة فى استمراره أو اغلاق ملف تمديد التعاقد نهائياً حال الاستقرار على رحيل موسيمانى.

س: ماهى انجازات موسيمانى مع الاهلى ؟

ج: جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

س: ماهى أرقام موسيمانى مع الاهلى ؟

ج: قاد موسيمانى المارد الأحمر فى 64 مباراة، فاز فى 45 وتعادل فى 14 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 130 هدفا وتلقت شباكه 49، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح ، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.