كيروش يجتمع بجهازه ويطلب تكليفات محددة لكل عضو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اجتمع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، بعد خوض مواجهتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعرض كيروش احتياجاته للمنتخب خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار انطلاقته.

وأكد مجاهد في تصريحات رسمية، أن كل إمكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

وكان كارلوس كيروش قد استأنف عمله فور عودة المنتخب الوطني من مدينة بنغازي الليبية، وعقد اليوم بمقر الاتحاد سلسلة اجتماعات مع جهازه الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة استعرض خلالها ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة اسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الاتقان المرجوة.

كما تطرقت اجتماعات كيروش مع جهازه اليوم تكليفات محددة لكل عضو خلال الفترة المقبلة والتي تشهد عودة النشاط المحلي بمباريات الدوري وذلك حتى موعد التجمع المقبل للمنتخب استعدادا لمباراتي انجولا والجابون في ختام منافسات المجموعة السادسة

وحقق المنتخب الفوز أمام ليبيا بهدف في المرحلة الثالثة، قبل الفوز في ليبيا بثلاثية نظيفة، ليتصد المجموعة بـ10 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري فوزا وحيدا أمام أنجولا في الجولة المقبلة للتأهل للمرحلة الحاسمة المؤهلة للمونديال.