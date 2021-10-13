أمير توفيق: موسيماني لم يطلب زيادة راتبه.. واتفقنا على استكمال العقد الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني زيادة راتبه خلال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022.

وفي تصريحات أبرزها الموقع الرسمي قال توفيق :"تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي دون أي تعديلات في الراتب، وموسيماني لم يطلب زيادة على راتبه".

وكانت تقارير قد أشارت إلى طلب موسيماني زيادة راتبه والحصول على عقد جديد يضمن له البقاء في النادي الأهلي لـ3 سنوات مقبلة.

وأضاف توفيق :"الأهلي متمسك باستمرار موسيماني نظرا للقناعة بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره في الفترة المقبلة".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن موسيماني عبر عن سعادته بالعمل في القلعة الحمراء، كاشفا عن رغبته في مواصلة العمل لكتابة تاريخ جديد مع نادي القرن في القارة السمراء.

وعن تجديد التعاقد كشف مدير تعاقدات الأهلي عن جلسات ودية مع موسيماني شهدت تفاهما كبيرا بين الطرفين، ليتم في النهاية الاتفاق على حسم كل الأمور بنهاية العقد الحالي.