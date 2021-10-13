"مصابة بطعنات".. وفاة عداءة كينية في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ د ب أ/

أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أنه جرى العثور على العداءة الكينية أجنيس جيبيت تيروب /25 عاما/، الفائزة ببرونزيتين في بطولة العالم لألعاب القوى، متوفية في منزلها، فيما يزعم بأنها جريمة قتل، في الوقت الذي تسعى فيه الشرطة للعثور على زوجها.

وأضاف الاتحاد وتقارير إعلامية محلية أنه جرى العثور على تيروب في منزلها في مدينة إيتن، وكانت مصابة بطعنات.

وقال توم ماكوري، رئيس شرطة المنطقة: "حينما دخلت الشرطة إلى المنزل، وجدوا جثة تيروب على السرير وكانت هناك بركة من الدماء على الأرض".

وأضاف: "هناك طعنة في رقبتها، مما دفعنا إلى الاعتقاد بأنها جرح بسكين، الأمر الذي تسبب في وفاتها".

وتابع : "زوجها لا يزال حرا طليقا، والتحقيقات المبدئية تخبرنا بأنه مشتبه به كونه غير موجود، وتحاول الشرطة العثور عليه ليشرح لنا ما حدث لتيروب".

وأحرزت تيروب برونزية سباق عشرة ألاف متر في كل من نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم، وأحرزت المركز الرابع في سباق خمسة ألاف متر في أولمبياد طوكيو هذا العام.

كما أنها حققت الرقم القياسي لسباق عشرة كيلو مترات للسيدات في أوائل العام الجاري، كما أنها كانت توجت بلقب بطلة العالم لاختراق الضاحية حينما كان عمرها 19 عاما فقط.

من جانبه قال الاتحاد الكيني لألعاب القوى :"كينيا فقدت جوهرة كانت تشكل واحدة من عمالقة ألعاب القوى الصاعدين بشكل سريع على المستوى الدولي، وذلك عبر أداءها الملفت على المضمار."

وأوضح الاتحاد الكيني للعبة أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وصف وفاة تيروب بأنها مؤسفة ومحزنة للغاية".

وتابع: "من المؤلم أن أجنيس، البطلة الكينية، خسرت حياتها من خلال عمل إجرامي ارتكبه أشخاص جبناء وأنانيون".