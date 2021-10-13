مانشستر يونايتد يقترب من استعادة ماجواير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتوقع هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن يعود لصفوف الفريق في المستقبل القريب.

غاب ماجواير عن أخر مباراتين ليونايتد بسبب إصابة في ربلة الساق ولم يكن متاحا أيضا في مباراتي منتخب إنجلترا ضد أندورا والمجر بتصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يغيب ماجواير عن مانشستر يونايتد أمام فريقه السابق ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، لكنه يأمل في العودة قريبا للتدريبات.

وصرح ماجواير /28 عاما/ للموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد "مازلت لا أتدرب حتى الآن مع الفريق لكني أتحسن ، وأنا أتقدم كما ينبغي".

وأضاف ماجواير "من الواضح أنها إصابة محبطة بالنسبة لي، لكني أتقدم وسأعود إلى الملعب قريبا".

ويفتقد يونايتد خدمات قلبي دفاعه الأساسيين في الفترة القادمة، حيث يعاني الفرنسي رافاييل فاران من مشكلة في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وفي سياق متصل، فقد تدرب كل من ماركوس راشفورد وفيل جونز بشكل منتظم طوال فترة الأجندة الدولية، بعدما تعافيا من الإصابة التي تسببت في غيابهما لفترة طويلة، وبات بإمكانهما المشاركة في مواجهة ليستر التي تجرى بملعب (كينج باور).