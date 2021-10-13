رئيس فيفا: لماذا لا يتم تنظيم كأس العالم كل عامين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن بطولة "سوبر بول" الخاصة بكرة القدم الأمريكية، تُلعب كل عام، فلماذا لا يتم تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين؟

وتدرس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة على اقتراح تقدم به الاتحاد السعودي، خاص بتكليف الإدارة التنفيذية للفيفا بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع، حسب النظام القائم منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وقال رئيس فيفا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتم تنظيم سوبر بول كل عام، فلماذا لا يتم تنظيم كأس العالم كل عامين؟".

وأضاف: "كثير من النقاد يقولون إن الاقتراح سيكون ضاراً، لكن دراسات فيفا تؤكد أنها لن تقلل من سحر البطولة لأن ترددها لن يؤثر على جودتها وسمعتها".

وأكمل: "لقد قررنا بالفعل أنه ستكون هناك بطولة كأس العالم بمشاركة 48 فريقًا بدءًا من عام 2026، إذا كانت ستقام على مدار عامين أو أربعة أعوام، فإنها لا تزال في مرحلة الاستشارة".

وأتم إنفانتينو: "سمعة الحدث تعتمد على جودته، في كل عام يكون لديك سوبر بول أو ويمبلدون أو دوري أبطال أوروبا والجميع متحمس وينتظر".