بسبب الانتخابات.. عبد الحفيظ رئيسا لبعثة الأهلي في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قرر النادي الأهلي، أن يتولى مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى النيجر من أجل خوض مباراة الذهاب في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر من داخل النادي الأهلي، في تصريحاته لـ"يلا كورة" مساء اليوم الأربعاء أن البعثة سوف تتوجه إلى النيجر عصر غدًا الخميس.

ويلعب الأهلي أمام جانديرميه ناسيونال بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 السبت المقبل، على أن تكون مباراة العودة الأسبوع التالي مباشرة.

ويأتي سفر عبد الحفيظ كرئيس للبعثة بسبب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي.

ويدافع الأهلي عن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي حققه في أخر نسختين، واستطاع أن يفوز بالبطولة 10 مرات وهو ضعف عدد البطولات التي حققها أقرب منافسيه في البطولة.