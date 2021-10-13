"الواقعة تعود إلى 2017".. آس: المحكمة تأمر بحبس لوكاس هيرنانديز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المحكمة الجنائية في مدريد أصدرت حكمًا بحبس لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ الحالي وأتلتيكو مدريد السابق.

كما أكدت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي مطالب بالمثول أمام المحكمة يوم 19 أكتوبر الجاري، لاختيار السجن الذي يريد الدخول إليه خلال 10 أيام كحد أقصى.

وسردت صحيفة "آس" أحداث الواقعة التي تعود إلى الثالث من شهر فبراير عام 2017، حينها كان هيرنانديز لاعبا بين صفوف أتليتكو مدريد الإسباني، ووقع شجارا بينه وبين زوجته أميليا دي لا أوسا لورينتي في الشارع، وتم اتهام اللاعب بإساءة معاملة زوجته، لتصدر المحكمة عليهما حكما يقتضي بالخدمة المجتمعية لمدة 31 يوما، كما طالبتهما بعدم الاقتراب من بعضهما لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هيرنانديز وزوجته لم ينفذا حكم الحكمة، وقررا قضاء شهر العسل في ميامي، وفور عودتهما في شهر يونيو فوجئا بقرار المحكمة في مطار باراخاس ليتم القبض على البالغ من العمر 25 عاما.

وأشارت "آس" إلى أنه على الرغم من إلقاء القبض على لاعب بايرن ميونيخ الحالي، إلا أنه تم إطلاق سراحه فيما بعد، لكن مكتب المدعي العام طلب حبسه لمدة عام لانتهاكه قرار المحكمة بعدم استكمال الـ31 يوما من الخدمة المجتمعية.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أن محامو هيرنانديز قدموا استئنافا ضد الحكم وتم رفضه، وبالتالي على اللاعب المثول أمام المحكمة شخصيا في الموعد المحدد حتى يتمكن من اختيار السجن الذي سيقضي فيه فترة العقوبة.