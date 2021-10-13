أزمة جديدة في ميلان بعد تأكيد غياب مايك ماينيان 10 أسابيع بسبب الإصابة

أكد ميلان الإيطالي أن حارس مرماه “مايك ماينيان” سيغيب لمدة “10 أسابيع” على الأقل، بعد أن تم إصلاح رباط المعصم، وإضافة المسمار لتثبيت كسر الزورقي الذي كان يعاني منه الدولي الفرنسي.

ويعاني ماينيان من آلام في معصمه الأيسر منذ شهر، أولاً بعد أن تصدى لركلة جزاء محمد صلاح خلال مباراة ليفربول على ملعب أنفيلد روود في دوري أبطال أوروبا، ثم بضربة أخرى من لويس سواريز خلال هزيمة الروسونيري 2/1 أمام أتلتيكو مدريد.

وبعد استشارة متخصصة، تقرر إجراء جراحة ثقب المفتاح بعد ظهر اليوم الأربعاء لحارس المرمى الفرنسي.

قيل إنه سيغيب لمدة شهرين على الأقل، لكن الاقتراح الآن هو أن الغياب سيكون أقرب إلى ثلاثة أشهر، كما ذكر في البيان الذي يشير إلى أن الرسغ سيعلق لمدة ستة أسابيع ومن المتوقع عودته إلى الميادين في غضون 10 أسابيع.

وأوضح بيان النادي أنه تم التعرف على كسر زورقي، أحد عظام الرسغ الصغيرة، وتم إدخال برغي معدني لتثبيته، كما تم العثور على آفة في رباط الرسغ الأيسر تم إصلاحه خلال العملية الجراحة.

لا شك في أنه سيتم طرح أسئلة حول كيفية تمكنه من مواصلة اللعب لمدة شهر كامل تقريبًا مع وجود كسر في معصمه، وفي الوقت نفسه، تم التعاقد مع أنطونيو ميرانتي البالغ من العمر 38 عامًا كلاعب حر حتى نهاية الموسم.

ونظرًا لأن ماينيان سيغيب لأكثر من 30 يومًا، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسمح للميلان بتغييره في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، لذلك سيتم استبدال حارس المرمى في القائمة بميرانتي.

ويعتبر حارس المرمى الأساسي حاليا لدى ستيفانو بيولي، هو حارس المرمى الروماني “سبيريان تاتاروسانو”، حيث يغيب “أليساندرو بليزاري” أيضاً حتى يناير المقبل، بعد جراحة في الركبة.