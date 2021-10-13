موعد مباراة صحار والسويق في الدوري العماني «عُمانتل» والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة صحار والسويق من النسخة الجديدة لمسابقة الدوري العماني عُمانتل للموسم الكروي 2021-2022 والقنوات الناقلة لها، عقب انتهاء العطلة الدولية منتصف شهر أكتوبر الجاري.

يستقبل فريق صحار نظيره السويق على ملعب المجمع الرياضي بصحار ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العماني “عمانتل” بالموسم الكروي الجديد 2021-2022.

كان فريق صحار قد أنهى الموسم الماضي في الدوري العماني بالمركز العاشر بجدول الترتيب بعدما جمع 8 نقاط، من 10 مباريات خاضها، حقق الفوز في مبارتين، وتعادل بمبارتين، وتعرض لـ6 هزائم، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

في المقابل أحنل فريق السويق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العماني في الموسم الماضي، حيث حصد 17 نقطه من 5 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري العماني قد شهد فوز السويق بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب بالجولة 4، بينما سيطر التعادل على لقاء الإياب في الجولة 22 من المسابقة.

كما استطاع السويق أن يُطيح بفريق صحار من كأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) من دور الـ 16، عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 بعد الوقت الأضافي، في المباراة التي أقيمت يوم 22-1-2021 على ملعب المجمع الشبابي بصحار.

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موعد مباراة صحار والسويق في الدوري العماني

يحين موعد مبارة صحار والسويق في الدوري العماني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت سلطنة عمان، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة صحار والسويق في الدوري العماني

ينقل بث مباشر مباراة صحار والسويق في الجولة الافتتاحية بالدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة الكأس القطرية.

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