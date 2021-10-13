موعد مباراة صحم والسيب في الدوري العماني «عُمانتل» والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة صحم والسيب من النسخة الجديدة لمسابقة الدوري العماني عُمانتل للموسم الكروي 2021-2022 والقنوات الناقلة لها، عقب انتهاء العطلة الدولية منتصف شهر أكتوبر الجاري.

يستهل حامل اللقب فريق السيب مشواره في بطولة الدوري العماني “عمانتل” عندما يحل ضيفاً على صحم في الجولة الافتتاحية على ملعب المجمع الرياضي بصحار.

وُتوج فريق السيب بقلب الدوري العماني بالموسم الماضي 2020-2021، بوصوله الى النقطة 22 بفارق نقطتين فقط امام فريق ضفار الوصيف بفارق الاهداف فقط عن فريق المصنعة ثالث الترتيب.

على الجانب الآخر أنهى فريق صحم موسمه الكروي في الدوري العماني 2020-2021 في المركز الأخير بجدول الترتيب حيث تعرض لثمانى هزائم، وحقق فوزين فقط خلال 10 مباريات خاضها.

جدير بالذكر ان لقاء الفريقين في الدوري العماني بالموسم الماضي قد شهد فوز فريق السيب ذهاباّ بنتيجة 2-صفر، وإياباً بنتيجة 3-صفر.

كما تقابل الفريقين في الدور ربع النهائي بكأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) وأطاح السيب بنظيره صحم من المسابقة بعد ان حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وفي لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

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موعد مباراة السيب وصحم في الدوري العماني

يحين موعد مبارة السيب وصحم في الدوري العماني يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السيب وصحم في الدوري العماني

ينقل بث مباشر مباراة السيب وصحم في الجولة الافتتاحية بالدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة الكأس القطرية.

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