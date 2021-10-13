جمال بلماضي: نحتاج للاعب رقم 12 أمام بوركينا فاسو، وسعيد بمصر!

أبدى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، حاجة الفريق لدعم الجماهير عندما يلعب مع ضيفه منتخب بوركينافاسو منتصف نوفمبر المقبل في ختام دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

واستعاد المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على مضيفه منتخب النيجر4 \ صفر أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بوركينافاسو في المركز الثاني قبل مواجهتهما الفاصلة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال بلماضي، في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء: ” الجماهير اشتاقت للمنتخب ونحن بدورنا اشتقنا إليهم، نحن بحاجة لدعمهم أمام بوركينا فاسو، نتمنى أن يتمكنوا من حضور المباراة، مادام هناك توجه للسماح لهم بمتابعة مواجهات الدوري المحلي فلما لا يكون الأمر كذلك مع المنتخب”.

كانت وزرارة الشباب والرياضة الجزائرية أعلنت الشهر الماضي السماح بعودة الجماهير للملاعب شريطة استخراج الجواز الصحي الذي يؤكد التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد بلماضي، على قوة منتخب بوركينا فاسو، لافتًا إلى أنه يضم في صفوفه لاعبين محترفين يلعب معظمهم في أوروبا، كما أكد أن التأهل إلى كأس العالم يتطلب خوض مواجهات صعبة.

وأعرب بلماضي، عن سعادته الكبيرة باللعب مجددًا في مصر بمناسبة بمواجهة منتخب جيبوتي، ضمن الجولة الخامسة، كونه يحتفظ بذكريات جميلة في إشارة إلى تتويجه مع الفريق بلقب بطولة كأس أمم افريقيا 2019.

وأشاد بلماضي، بأداء لاعبيه في مباراة النيجر، حيث أكد أن كل لاعب قام بواجبه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الفريق سيأخذ قسطًا من الراحة قبل العودة للعمل استعدادًا لمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو الشهر المقبل.