الاتحاد الأفريقي يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لأندية تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

وجهت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحذيراً شديد اللهجة إلي الاتحاد التنزاني لكرة القدم نتيجة سوء سلوك الأندية في تنزانيا المشاركة في مسابقاتي كاف دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في ظل تجاهلهم لأحكام المادة 82 من قانون الانضباط.

وطلبت لجنة الانضباط في الكاف من الاتحاد التنزاني لكرة القدم احترام لوائح الكاف وإرشاداته وتوجيهاته

جاء ذلك عقب توقيع عقوبات وجزاءات تأديبية علي نادي يانج افريكانز بعد مباراته الأخيرة ضد ريفرز يونايتد بطل نيجيريا.

وتلقى كاف شكوى من نادي ريفرز يونايتد تشير إلى تعرض بعض مسؤوليهم للاعتداء الجسدي من قبل مضيفي الملعب، كما كان من المفترض أن تقام المباراة خلف أبواب مغلقة، ومع ذلك لوحظ حضور بعض المتفرجين في المباراة في مخالفة لقرار المسابقات

وتعليقاً علي ذلك أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكوى إلى نادي يانج أفريكانز من خلال الاتحاد التنزاني لكرة القدم، لكنه لم يتلق أي تعليقات من النادي أو مسؤولي الاتحاد المحلي.

وقررت لجنة الانضباط مايلي :

١/ فرض غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) على يانج أفريكانز (تنزانيا) عن الأحداث التي وقعت أثناء المباراة المعنية.

2/ أصدار قرار ضد اتحاد تنزانيا لتكرار الحوادث خلال المباريات التي أقيمت في تنزانيا خلال الفترة الاخيرة، فقد لاحظ الكاف تكرار الحوادث خلال المباريات على أرضه في تنزانيا، سواء في إطار مسابقات المنتخب الوطني أو مسابقات كاف للأندية، وتختلف الحوادث من المشكلات المتعلقة بإختبار كورونا PCR، بالإضافة إلي حضور جمهور بإعداد زائدة وأعلى من الحد المسموح به خلال مباريات محددة، كما أن هناك مشكلات داخل غرف الملابس والعديد من الشكاوى من مختلف الفرق الزائرة.