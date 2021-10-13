الزمالك يستأنف تدريباته.. وتأهيل طارق حامد قبل السفر لكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استأنف الزمالك تدريباته في فندق الإقامة بكينيا استعدادا لموجاهة توسكر في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة بكينيا بعد تناول وجبة الغداء، ثم تحرك اللاعبون إلى الملعب الذي يخوض عليه الفريق التدريبات.

من جانبه، حرص طارق حامد لاعب وسط الفريق على التواجد في مران المستبعدين من رحلة كينيا.

وأدى حامد تدريبات تأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب، تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

ورفض حامد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في تصفيات المونديال، وفضل المشاركة في التدريبات اليوم الأربعاء.

ويستعد طارق حامد بصحبة باقي اللاعبين الدوليين للسفر في العاشرة من مساء اليوم إلى كينيا للانتظام في معسكر الفريق.

كما واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل الإصابة التي يعاني منها.

وأدى سيسيه، العائد للزمالك بعد الإعارة، تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة عمرو المطراوي من خلال الجري بطول الملعب.

كما قام اللاعب بتأدية بعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.