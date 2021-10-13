بالفيديو.. محمد كوفي يودع مصر بالدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - ودَّع البوركيني محمد كوفي، مدافع الزمالك الأسبق، مصر بعد 16 عاما قضاهم في الدوري الممتاز، موجها الشكر لـ"أم الدنيا" دون تحديد خطوته المقبلة.

ونشر اللاعب فيديو له من الطائرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء وهو يغادر مصر باكيا.

وكتب كوفي: "بعد 16 عاما قضيتها في هذا البلد الجميل، لم أستطع إيقاف دموعي الليلة الماضية".

وأضاف: "هذا البلد أعطاني كل شيء، شكرا لك يا قلب العالم (مصر أم الدنيا)، ستظل دائما مصدر إلهامي وقوتي".

وأتم صاحب الـ34 عاما قائلا: "شكرا للشعب المصري، أنا أحبكم".

ولعب كوفي للزمالك في الفترة من 2014 حتى 2017، وساهم مع الفريق في التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2014/2015 ولقبي كأس مصر 2014/2015 و2015/2016.

يُذكر أن كوفي رحل معارا من الزمالك إلى الاتفاق السعودي، ثم عاد ليلعب مع المصري البورسعيدي والكوكب السعودي ثم سموحة، وأخيرا للبنك الأهلي.