ليلة تاريخية جديدة لكريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه وقاد منتخب بلاده لفوز كاسح على ضيفه لوكسمبورج بخماسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر أمس الثلاثاء.

وسجَّل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) من بينها هدفين في خمس دقائق من ضربتي جزاء في الدقيقتين الثامنة والـ13، ثم عاد ليختتم الخماسية وينال لقب الهاتريك في الوقت بدل الضائع.

وعزَّز قائد المنتخب البرتغالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي، بعدما رفع رصيده إلى 115 هدفا، ليواصل الابتعاد عن رقم الإيراني علي دائي (109 هدفا).

الأكثر تسجيلا على المستوى الدولي:

كريستيانو رونالدو - 115 هدفا

الإيراني علي دائي - 109 هدفا

الماليزي مختار دهاري دهاري - 89 هدفا

المجري فيرينتس بوشكاش - 84 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي - 80 هدفا

ودوّن رونالدو رقما قياسيا جديدا بعدما أصبح أكثر لاعب يسجل هاتريك مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم بـ(10 هاتريك)، متجاوزًا السويدي سفين ريدل صاحب التسع ثلاثيات (1923-1932).

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 36 في تصفيات كأس العالم، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف من معادلة الرقم القياسي للجواتيمالي كارلوس رويز، الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 39 هدفا.

قائمة هدافي تصفيات كأس العالم:

الجواتيمالي كارلوس رويز - 39 هدفا

كريستيانو رونالدو - 36 هدفا

الإيراني علي دائي - 35 هدفا

الإيراني كريم باقري - 28 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي - 27 هدفا

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - 27 هدفا

الياباني كازويوشي ميورا - 27 هدفا

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