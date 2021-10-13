القضاء الاسباني يطلب من لوكاس هيرنانديز العودة إلى مدريد لمواجهة عقوبة السجن المحتملة!

تلقى الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز تعليمات بالعودة إلى إسبانيا لاستكمال حكم بالسجن من قبل القاض في مدريد صباح اليوم.

ويلعب مدافع أتلتيكو مدريد السابق الآن مع نادي بايرن ميونخ الالماني، وقد فاز للتو بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا.

وتعود القضية لعام 2017، بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته في نفس العام، حيث قرر الزوجان قضاء شهر العسل معًا، منتهكين بشكل واضح أمر الفصل الذي أصدرته المحاكم بعد الاعتداء و 6 أشهر من “الإقامة الجبرية” الفعلية التي تم وضعهما فيها.

لدى عودتهم إلى اسبانيا، استقبلتهم الشرطة الاسبانية في مطار مدريد باراخاس.

الآن، وبعد مرور 4 سنوات تقريباً، طُلب من لوكاس العودة إلى إسبانيا لمواجهة تهم الهروب من العدالة وخرق أوامره بالبقاء على مقربة من المنزل.

في الواقع، يبدو من غير المحتمل أنه سيضطر إلى دخول السجن في أي وقت، وقد لا يُجبر حتى على العودة إلى إسبانيا على الإطلاق، لكن القصة مستمرة بعد سنوات من بدايتها، مع عدم قدرة هيرنانديز على التخلص من تداعيات أفعاله.