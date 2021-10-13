تقرير | ما هي فرص منتخب عمان في لعبة التأهل إلى محلق كأس العالم 2022؟

نستعرض معكم في هذا التقرير، فرص المنتخب العماني في التأهل إلى ملحق كأس العالم 2022، بعد مباريات الجولة 4 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، والتي عرفت فوز عمان على فيتنام 1/3 على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

ويلعب الأحمر العماني في المجموعة الثانية في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بجانبه شقيقه السعودي، واستراليا و اليابان و الصين وفيتنام.

ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة مع اليابان الرابع، و خلف استراليا صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، و 6 نقاط عن المتصدر السعودية، صاحبة 12 نقطة من 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني المجموعة بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى في الملحق لضمان التأهل للملحق النهائي لبلوغ المونديال.

كيف كان أداء منتخب عمان في أول 4 جولات؟

استبشرت الجماهير العماني خيراً في افتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد عودة الأحمر العماني بفوز ثمين من أرض اليابان في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، خسر فريق المدرب برانكو ايفانكوفيتش بهدف نظيف أمام المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

ولم يستفد منتخب عمان من إقامة مباراة الجولة الثالثة على أرض محايدة، وخسر أمام أستراليا 1/3 على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، لتتعقد أمور التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ما هي فرص منتخب عمان في لعبة التأهل إلى ملحق كأس العالم 2022؟

أعاد فوز منتخب عمان أمام فيتنام في الجولة الرابعة كل الحظوظ أمام الأحمر في التأهل إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 على أقل تقدير، حيث أصبح يحتل المركز الثالث بفارق الموجهات المباشرة مع اليابان، كما أن شيئاً لم يحسم بعد بخصوص المركز الثاني المؤهل للمونديال بشكل مباشر.

ويرحل منتخب عمان إلى الصين لمواجهة صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط يوم 11 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة 5 من تصفيات كأس العالم 2022، والفوز وحده كاف، لتعود كل الآمال والأحلام لتحقيق التأهل المباشر.

وبعد بأيام قليلة، تنتظر الأحمر العماني مواجهة مصيرية أمام اليابان، الذي يبدو أنه المنافس الابرز على بطاقة التأهل للملحق، حيث أن منتخبي السعودية واستراليا، هما المفضلان لبلوغ المونديال بشكل مباشر، وفق معطيات المجموعة في الوقت الحالي.

ويستضيف عمان نظيره الياباني يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب السلطان قابوس المعظم في مسقط، ولا بديل عن تكرار الفوز على الكومبيوتر الياباني، لقطع شوط كبير نحو ضمان بطاقة الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

يرحل بعدها منتخب عمان ليواجه السعودية في الرياض نهاية شهر يناير المقبل برسم الجولة السابعة، ثم يستقبل نظيره الاسترالي في مسقط مطلع شهر فبراير، برسم الجولة الثامنة، في أصعب اختبارين أمام الأحمر العماني في بقية مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولحسم أمر التأهل إلى ملحق كأس العالم 2022، لابديل عن تحقيق نتائج ايجابية في آخر جولتين أمام فيتنام خارج الملعب، و الصين في مسقط، ضمن مباريات الجولة 9 و الجولة 10 والاخيرة في التصفيات الآسيوية شهر مارس 2022، مع نتائج للمنافسين تكون في مصلح كتيبة برانكو ايفانكوفيتش.