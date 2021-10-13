بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل..منظمة العفو الدولية تطلب الاجتماع برابطة الدوري الانجليزي

طلبت منظمة العفو الدولية عقد اجتماع مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أعقاب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي قبل أيام.

ووجه ساشا ديشموخ الرئيس التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة خطابًا إلى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز يطالب فيه بعقد اجتماع لمناقشة التغييرات المقترحة لاختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وافقت في الأسبوع الماضي على استحواذ تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، على نادي نيوكاسل، وهو ما أثار انتقاادات على نطاق واسع في ظل حالة من الجدل حول سجل حقوق الإنسان في السعودية.

ووصفت منظمة العفو الدولية الصفقة التي تقدر قيمتها بـ305 ملايين جنيه إسترليني (415 مليون دولار) بأنها :”ضربة مؤلمة للمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وقال ديشموخ :”الطريقة التي تعاملت بها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع هذه الصفقة تثير مجموعة من التساؤلات المقلقة للغاية حول تحسين الصورة عن طريق الرياضة، وحول حقوق الإنسان والرياضة، والنزاهة في كرة القدم الإنجليزية.”

وأضاف :”كيف يكون من الصواب ألا يكشف الاختبار الحالي للملاك والمديرين بالدوري الإنجليزي الممتاز، عن شيء يمكن قوله بشأن حقوق الإنسان؟.”

وتابع :”أحداث الأسبوع الماضي ستعمل على المزيد من التعجيل في المراجعة التي تجريها الحكومة حاليًا للحوكمة في كرة القدم الإنجليزية.”

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” :”كرة القدم رياضة عالمية… وهي بحاجة ماسة إلى تحديث قواعد الملكية بها لمنع أي متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الشراء في ظل شغف وبريق كرة القدم الإنجليزية.”

وتابع ديشموخ :”نأمل في أن يرى ريتشارد ماسترز أن جعل قواعد الملكية في كرة القدم متوافقة مع حقوق الإنسان، سيصب في مصلحة اللعبة على المدى البعيد.”

ووافقت رابطة الدولي الإنجليزي على صفقة الاستحواذ على نيوكاسل بعد أن تلقت “تأكيدات ملزمة قانونيا” بأن السعودية لن تكون المتحكمة في النادي.

ويرأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لكن رابطة الدوري الإنجليزي أبدت اقتناعها بأن السعودية لن تجري تعاملات مع النادي.