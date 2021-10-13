الفيفا يُدين ما حدث خلال مباراة انجلترا والمجر في تصفيات كأس العالم 2022

أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة المنتخبين الإنجليزي والمجري مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكذلك أحداث العنف التي شهدتها مباراة ألبانيا وبولندا في المجموعة نفسها.

واشتبك مشجعون للمنتخب المجري مع رجال الشرطة في استاد ويمبلي، بعدما دخل أفراد من الشرطة إلى المدرجات لإلقاء القبض على شخص ارتكب مخالفة عنصرية عبر تعليقات وجهها إلى أحد العاملين في الاستاد.

ووصفت شرطة العاصمة ما حدث خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين الإنجليزي والمجري 1 / 1 ، بأنه “اضطراب بسيط”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

أما المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البولندي على مضيفه الألباني 1 / صفر في تيرانا، فكانت قد توقفت بشكل مؤقت بعدما ألقيت زجاجات إلى أرضية الملعب عقب تسجيل كارول سويدرسكي هدف المنتخب البولندي في الدقيقة 77.

وذكر الفيفا في بيان :”الفيفا يقوم حاليا بتحليل تقارير مباريات تصفيات كأس العالم في الليلة الماضية من أجل تحديد الإجراء المناسب.”

وأضاف :”الفيفا يدين بشدة الأحداث التي شهدتها مباراة إنجلترا أمام المجر ومباراة ألبانيا ضد بولندا، ويود التأكيد على أنه لا يزال يتخذ موقفًا حازمًا في رفض أي شكل من أشكال العنف أو التمييز أو الإساءة.”

وتابع الفيفا :”لدى الفيفا موقف واضح للغاية بعدم التسامح إزاء مثل هذا السلوك الكريه في كرة القدم.”