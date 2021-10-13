بعد صفقة نيوكاسل.. صندوق الاستثمار السعودي جاهز للانقضاض على إنتر ميلان مقابل 1 مليار يورو

ورد أن صندوق الاستثمار السعودي (PIF)، مستعد لاستثمار مليار يورو للاستحواذ على إنتر ميلان الإيطالي، بعد صفقة الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لكن مصادر قريبة من النيرازوري نفت التقارير التي تفيد بأنه سيتم بيع النادي.

وبحسب صحيفة “ليبيرو الايطالية”، فإن المحادثات بين سونينج وصندوق الاستثمار السعودي بلغ مراحل متقدمة، ما يعني أن صفقة ضخمة للغاية تلوح في الأفق، من شأنها قلب موازين القوى في الدوري الايطالي.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتو على 80٪ من الأسهم في نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل، مقابل 350 مليون يورو، ووفقًا للتقرير، فهو جاهز الآن لاستثمار أكبر، يصل إلى مليار يورو.

وبدأت المفاوضات مع سونينج العام الماضي، ولكن تم تعليقها مع الإعلان عن الدوري الممتاز في أبريل الماضي.

الآن، يتفاوض الطرفان مرة أخرى، ووفقًا للتقرير ذاته، حيث كان هناك اجتماع في 15 سبتمبر، في نفس اليوم من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

هناك عرض في المنطقة بقيمة 1 مليار يورو مطروح على الطاولة ويقال إن عائلة زهانج تميل إلى قبوله نظرًا للوضع المالي السيئ لشركة Suning، وبالتالي نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومع ذلك، قدم مراسل La Repubblica فرانكو فاني تحديثًا على تويتر، حيث كتب أن مصادر قريبة من النادي تنفي بيع إنتر ميلان إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكتب فاني: “يقول البعض” لا يوجد شيء “بينما يذهب الآخرون:” ربما تكون مجرد شائعة لدفع صفقة نيوكاسل “.

ومن المؤكد أن النيرازوري ليسوا في وضع مالي مثالي حيث اضطروا لبيع أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو لموازنة الحسابات في الصيف الماضي.

وأكملت سونينج في وقت سابق من شهر مايو عملية تمويل لقرض بقيمة 275 مليون يورو من شركة Oaktree Capital لشركة إنتر، مع سداده لمدة ثلاث سنوات.