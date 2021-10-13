اليويفا يعلن فتح باب الترشح لاستضافة يورو 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، أمامها حتى مارس 2022 للإعلان عن اهتمامهم وتقديم ملفات الترشح لاستضافة الحدث الأوروبي الأكبر، مع تحديد سبتمبر 2023، كتاريخ لإعلان الملف الفائز.

ومن المقرر أن تقام بطولة يورو 2028 بأكثر من 51 مباراة وتضم 24 فريقًا، كما كان الحال في البطولتين السابقتين (يورو 2020 و يورو 2016).

يُسمح بالملفات المشتركة وفقاً لبيان اليويفا، حيث يمكن لبلدين أو حتى ثلاث بلدان، بتقديم ملف مشترك من أجل استضافة البطولة، بشرط أن تكون الدول المتقدمة متقاربة جغرافياً.

وأكد بيان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، أنه ومن أجل ضمان التوافق مع الشكل الرياضي والتجاري للمسابقة، يجب ضمان التأهيل التلقائي للفريق (الفرق) المضيف فقط لمضيف واحد أو لاثنين كحد أقصى من الاتحادات المضيفة المشتركة، كما هو الحال دائمًا في الماضي.

وفي حالة وجود أكثر من اتحادين مضيفين مشتركين(ملف ثلاثي)، لا يمكن ضمان التأهيل التلقائي لجميع الفرق المضيفة ويخضع لقرار يتم اتخاذه بالتزامن مع القرارات المتعلقة بالمنافسة المؤهلة.

وختم بيان اليويفا بالقول “نظرًا لأن لوائح المسابقة لم تصدر بعد، فإن المعلومات المتعلقة بالتواريخ وعدد الفرق المشاركة وعدد المباريات مؤقتة وبالتالي قد تتغير.