غرب آسيا للمنتخبات.. العبادي يصف مشاركة المنتخب الأولمبي اليمني في البطولة بالمتميزة

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

يسدل الستار اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر تشرين أول، على بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم في نسختها الثانية، بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع الأردن والسعودية في تمام الساعة 5.30 عصرا.

ووصف المدير الاعلامي لبطولة غرب آسيا لؤي العبادي، مشاركة المنتخب الأولمبي اليمني، في البطولة بالمتميزة.

وقال إن المنتخب الأولمبي اليمني منتخب يافع وشاب ومتحمس، قدم مستويات متميزة، ويشكل رافداً قوياً وأساسياً للمنتخب الأول، متمنياً أن يرى المنتخب اليمني مواصلاً لتميزه، وأن يستمر في الأجواء التنافسية العالية.

وأشاد المدير الإعلامي للبطولة المقامة حاليا في السعودية، بالتغطية الإعلامية المصاحبة للمنتخب اليمني، مشيراً الى أنها كانت ناقلة وشاملة لأحداث المنتخب بالصورة والصوت والكلمة والرسائل والحوارات والمقابلات والصور المتنوعة والمعلومات القيمة، مؤكداً أن ذلك مثل جزء من نجاح المنتخب اليمني، وأثرى البطولة من الناحية الإعلامية.

وقدم منتخبنا الأولمبي، مستوى جيداً في هذه البطولة، وكان قاب قوسين من التأهل بعد أن كان متصدراً لمجموعته الأولى، وأعاد للجمهور الرياضي الثقة في المنتخب، وبات ينتظر منه الكثير في التصفيات الآسيوية أواخر الشهر الجاري في دولة قطر.