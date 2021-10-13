الامارات | رونالدو يسحر العالم بتسديدة خرافية "أجمل من كل الأهداف" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسحر العالم بتسديدة خرافية "أجمل من كل الأهداف" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو العالم بتسديدة أكروباتية (مقصية خلفية) نفذها خلال مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورغ، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت تسجيله "هاتريك" رائع قاد خلاله "برازيل أوروبا" للفوز بخماسية نظيفة، ليصبح أكثر لاعب يسجل ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم (10 هاتريك).

ولم يكتف "الدون" عند هذا الحد من الأرقام القياسية بل عزز رصيده التهديفي مع البرتغال إلى 115 هدفاً في 182 مباراة متربعاً على عرش الهدافين كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الدولية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الضربة المقصية لرونالدو واعتبرها الكثيرون بأنها أجمل من أهدافه الثلاثة التي سجلها في المباراة على الرغم من أن حارس لوكسمبورغ تصدى لها، وكانت اللقطة ملفتة للغاية للاعب في عمر الـ 36 ويصعد للكرة بحركة أكروباتية مذهلة.

ورفع منتخب البرتغال رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا، بينما توقف رصيد منتخب لوكسمبورغ عند 6 نقاط ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

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