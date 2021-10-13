مقتل العداءة الكينية تيروب الفائزة ببرونزية بطولة العالم طعنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى اليوم الأربعاء، أن أجنيس تيروب عداءة المسافات الطويلة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم تعرضت للطعن حتى الموت في منزلها.



ومثلت تيروب، البالغة 25 عاما، كينيا في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو واحتلت المركز الرابع في النهائيات مسجلة 14 دقيقة و39.62 ثانية.

وذكر الاتحاد الكيني في بيان ”عثر على جثة تيروب في منزلها في إيتين وسط مزاعم بأنها تعرضت للطعن من زوجها ونواصل العمل على كشف مزيد من التفاصيل حول وفاتها“.

وفي الشهر الماضي حطمت تيروب الرقم القياسي لسباق عشرة كيلومترات للسيدات في ألمانيا خلال 30.01 دقيقة بفارق 28 ثانية عن الرقم السابق للمغربية أسماء الغزاوي في 2002.

ونالت تيروب ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم في 2017 و2019 بسباق عشرة آلاف متر وتوجت ببطولة العالم لاختراق الضاحية في 2015.