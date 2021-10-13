هيدا لعودة الجماهير للمدرجات.. مصر تعلن عن عقوبات مشددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة في مصر، اليوم الأربعاء، عن شروط دخول مباريات دوري كرة القدم، بعد يوم من الإعلان عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عضو رابطة الأندية، عامر حسين، قوله إن "تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لكي يسمح للجماهير بالدخول للملاعب في الموسم الجديد"، مشيرا إلى أن الرابطة ستصدر بيانا لتوضيح كل الإجراءات للحصول على التذاكر للمباريات والقواعد المنظمة للحضور. وأضاف أن "رابطة الأندية المحترفة قررت غرامة مالية كبيرة قدرها مليون جنيه على الفريق الذي تقتحم جماهيره ملعب المباراة، بالإضافة إلى اعتبار هذا الفريق مهزوما وخصم 3 نقاط منه".

وأعلنت رابطة الأندية في مصر، أمس الثلاثاء، موافقة السلطات الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات اعتبارا من الموسم المقبل للدوري الممتاز، بعد غياب استمر لسنوات.

وقال رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، على هامش إجراء قرعة مسابقة الدوري، إن وزارة الداخلية في بلاده وافقت على حضور ألفي مشجع لكل فريق بداية من الموسم الجديد للدوري، موضحا أن هذا العدد- وهو الحد الأدنى- يمثل اختبارا لعودة الجماهير للمدرجات، مؤكدا أنه لا توجد كرة قدم بدون جمهور.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق بطولة الدوري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنظامها المعتاد بمشاركة 18 ناديا.