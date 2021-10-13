بعد انسحاب اليابان.. العرب في مقدمة المرشحين لتنظيم مونديال للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

يواجه كأس العالم للأندية مصيرا مجهولا، بعد انسحاب اليابان من تنظيم البطولة وسط أنباء حول اتجاه اتحاد الكرة الدولي (فيفا) لتأجيل موعدها، الذي كان مقررا في شهر ديسمبر المقبل.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن الفيفا يفكر جديا في تأجيل مونديال الأندية لبداية العام المقبل، حتى يحصل على وقت كاف لاختيار البلد المضيف للبطولة العالمية.

كما أضافت الصحيفة في تقريرها أن الفيفا لا يريد اتخاذ قرار سريع فيما يخص الموعد، رغم تقدم أكثر من دولة للاستضافة بدلا من اليابان على أن تقام في موعدها الأصلي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي سيعلن قراره النهائي حول كأس العالم للأندية يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويؤكد تقرير "ميرور" أن تأجيل البطولة سيضع اتحادات الأندية المشاركة أمام أزمة، إذ ستضطر لتغيير مواعيد مباريات الدوريات المحلية، التي كانت مجدولة على أساس الموعد المقرر للمونديال.

ومع الإعلان الياباني، بدأت أكثر من دولة التعبير عن نيتها لاستضافة مونديال الأندية، أولها السعودية، إذ أوضح رئيس اتحاد الكرة المحلي ياسر المسحل في تصريحات على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم، أن المملكة تقدمت بطلب رسمي.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن رغبة بلاده في استضافة مونديال الأندية، وقال إن هناك محادثات وتنسيقا بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي والفيفا بخصوص ذلك.

في الوقت ذاته، أشارت تقارير صحفية إلى أن مصر تدرس تقديم طلب رسمي للفيفا لاستضافة البطولة، اعتمادا على تنظيمها الناجح لعدد من البطولات العالمية مؤخرا.