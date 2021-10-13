رونالدو يشدد الخناق على المصري أحمد حسن.. اعرف الحكاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من معادلة رقم نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم، أحمد حسن، كثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية عبر التاريخ.



وخاض رونالدو مباراته رقم 182 مع البرتغال، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ (5-0)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبات رونالدو على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم أحمد حسن الثالث في قائمة "عميد لاعبي العالم".

ويتربع النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، على عرش صدارة "عميد لاعبي العالم" برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984، ويليه النجم الكويتي بدر المطوع في المركز الثالث برصيد 186 مباراة.

وكان النجم البرتغالي قد تخطي زميله السابق في ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، كأكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في أوروبا برصيد 181 مباراة، مقابل 180 لمدافع باريس سان جيرمان الحالي.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مرمى لوكسمبورغ "هاتريك" في الدقائق (8 ركلة جزاء، 13 ركلة جزاء، و87)، ليوقع "صاروخ ماديرا" على الـ"هاتريك" العاشر له مع منتخب البرتغال، وذلك وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات.

كما عزز كريستيانو رونالدو (36 عاما) رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات في العالم برصيد 115 هدفا.