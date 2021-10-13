إصابة هرنانديز مدافع ميلان بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أعلن ميلان اليوم الأربعاء أن نتيجة فحص كوفيد-19 لمدافعه تيو هرنانديز ظهرت ايجابية بعد عودته من ارتباطات مع منتخب فرنسا لكرة القدم.



وبدأ الظهير الأيسر أساسيا في مباراتي فرنسا بنهائيات دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا وسجل هدفا وصنع آخر خلال فوز بطلة العالم على بلجيكا وإسبانيا لتتوج باللقب.

وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه على الانترنت "ظهرت نتيجة فحص هرنانديز ايجابية بعد إجراء مسحة في المنزل وتم إبلاغ السلطات الصحية المحلية، واللاعب في حالة جيدة".

وأصبح هرنانديز ثاني لاعب بتشكيلة فرنسا يصاب بالفيروس هذا الأسبوع بعد أن غاب أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس عن النهائي بسبب نتيجة ايجابية يوم السبت.

ولعب هرنانديز دورا بارزا مع ميلان هذا الموسم وخاض تسع مباريات بجميع المسابقات ويشكل غيابه ضربة للفريق قبل سلسلة مباريات قوية.

ويلتقي فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي يحتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع فيرونا وبولونيا في الأسبوعين المقبلين كما يزور بورتو في دوري أبطال أوروبا.