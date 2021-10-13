الامارات | نجم المغرب يسجل هدفاً بـ "مقصية رونالدو" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المغرب يسجل هدفاً بـ "مقصية رونالدو" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل النجم المغربي سفيان بوفال هدفاً على الطريقة المفضلة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ سجله من مقصية رائعة في شباك المنتخب الغيني خلال المباراة التي انتهت بفوز "أسود الأطلس"، 4-1، أمس الثلاثاء، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الساحر في الدقيقة 89 بمقصية ليسهم في رفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة التاسعة ليتأهل رسمياً إلى المرحلة الإقصائية من تصفيات المونديال.

ويعتبر بوفال أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا إذ خاض تجربة رائعة مع ساوثهامبتون الإنجليزي وسلتا فيغو الاسباني وأخيراً إنجيه الفرنسي.

وتزامن هدف بوفال مع مقصية رائعة لعبها كريستيانو رونالدو أمس الثلاثاء في مباراة منتخب بلاده مع لوكسمبورغ (5-صفر) لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

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