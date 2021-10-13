الأهلي يعلن تكريم فريق الطائرة "صاحب الأرقام القياسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن النادي الأهلي تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة لتحقيقه العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر تكريم فريق الطائرة الذي حقق العديد من الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ودخول الفريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف الأهلي أن هذا يأتي في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة قام بتكريم الفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز ببطولتي كأس مصر والبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

كما قام الأهلي بتكريم الفريق الأول لكرة السلة بعد الفوز مؤخرًا بالبطولة العربية للأندية للمرة الأولى.