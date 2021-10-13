كيروش: هناك ثمن يجب دفعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن البداية الجيدة التي حققها مع المنتخب لن تكون كافية من أجل العبور إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتمكن كيروش في أول مباراتين له مع منتخب مصر من تحقيق الفوز أمام ليبيا في الإسكندرية وبنغازي، ليحلق في صدارة المجموعة السادسة للتصفيات وفي جعبته 10 نقاط قبل آخر جولتين.

وكتب كيروش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "الفريق لعب بكفاءة وشخصية، كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي".

وأضاف: "الأمر كله يدور حول إنهاء (التصفيات) بنجاح، هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات من أجل الفريق حتى النهاية".

ويستأنف المنتخب مشواره في التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل بمواجهة منتخبي أنجولا خارج الأرض والجابون في مصر، حيث يكفيه تحقيق الفوز في مباراة واحدة من أجل ضمان التأهل للدور النهائي.

يُذكر أن منتخب مصر كرر تفوقه على ليبيا يوم الإثنين الماضي بالفوز بنتيجة (3-0)، بعد الفوز في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الذي أقيم على ملعب برج العرب بهدف نظيف.