ميلان يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعرض لاعبه الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الفريق، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال ميلان في بيان رسمي اليوم الأربعاء إن هيرنانديز أُصيب بفيروس كورونا "كوفيد-19" بناء على المسحة التي أجراها في منزله بعد عودته من المهمة الدولية مع المنتخب الفرنسي.

وأضاف أنه تم إبلاغ السلطات المختصة، مشيرا إلى أن اللاعب في حالة صحية جيدة.

وكان أدريان رابيو، لاعب وسط منتخب فرنسا ويوفنتوس، تعرض للإصابة هو الآخر مع منتخب بلاده بفيروس كورونا ليغيب عن نهائي دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن منتخب فرنسا تُوج بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المنتخب الإسباني في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).