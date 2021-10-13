زميله في بازل: أعددت صلاح لبريميرليج.. وكان يخشى أن "أكسر قدمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ألكسندر دراجوفيتش لاعب ريد ستار الصربي الحالي وليستر سيتي السابق، إنه ساهم في إعداد محمد صلاح نجم ليفربول للعب في الدوري الإنجليزي.

وتزامل دراجوفيتش مع صلاح خلال فترة تواجد الثنائي في بازل السويسري.

وخلال تصريحات لموقع "SPOX"، قال دراجوفيتش ضاحكا: "لقد أعددت صلاح للعب في الدوري الإنجليزي، غالبًا ما كنا نتدرب معًا".

وأضاف: "كان يخشى دائمًا أن أكسر قدمه بسبب تدخلاتي القوية، لذلك فأنا أعددته لأجواء اللعب في الدوري الإنجليزي الصعبة، يمكنك أن ترى الآن كيف يمكن أن يتجاوز أي شخص بسرعته".

وتابع: "في ذلك الوقت (في بازل) كان لديه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتحويل الفرص إلى أهداف، لكن بفضل عمله الجاد وسعيه المتواصل تحسن كثيرًا".

وأتم: "مو شخص رائع ويلعب بثبات على أرض الملعب".

وسبق لصلاح اللعب بين صفوف بازل السويسري خلال الفترة بين يوليو 2012 وحتى يناير 2014 لينتقل بعدها إلى تشيلسي، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى فيرونتينا ثم انتقل إلى روما حتى أتم انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي مع بداية موسم 2017/2018.