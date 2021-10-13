"بداية قوية".. كارتيرون يعلق على قرعة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك، على قرعة الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، موضحا أن بداية المسابقة قوية للفريق الأبيض في الدوري.

وأجريت قرعة الدوري المصري أمس الثلاثاء، وأسفرت عن بداية قوية للزمالك أمام إنبي.. طالع جدول مباريات الزمالك من هنا

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، قال كارتيرون: "مواعيد مباريات الدوري لم تعلن حتى الآن، والمنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد".

وتابع المدرب الفرنسي: "الزمالك هو بطل الدوري وسيعمل على الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، سنستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري".

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.