عامر حسين: العقوبة الانضباطية سيتم تنفيذها في كل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه في حالة فرض عقوبة انضباطية على أحد اللاعبين فإنه سيتم تطبيق العقوبة على كل المسابقات (الدوري - الكأس - الرابطة).

وأضاف حسين من خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على راديو أون سبورت : "إذا تم فرض عقوبة إدارية على أحد اللاعبين مثل الإيقاف لتراكم البطاقات فإنه سيتم تنفيذ هذه العقوبة في المسابقة التي استوجبت فرض العقوبة على هذا اللاعب."

وأكمل : "لكن في حال تم فرض عقوبة انضباطية على أحد اللاعبين فإنه سينفذ العقوبة في كل البطولات."

وعقدت رابطة دوري المحترفين المصرية مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء كشفت فيه عن موعد انطلاق الدوري بالإضافة إلى جدول المباريات