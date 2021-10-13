تقارير: الأهلي رفض رحيل مايكل تومسون إلى إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي رفض رحيل المحترف الأمريكي مايكل تومسون، نجم فريق كرة السلة بالنادي، إلى إيطاليا.

ووفقا لموقع "basketeurope"، فإن نادي فورتيتودو بولونيا الإيطالي لكرة السلة أراد التوقيع مع مايكل تومسون، إلا أن الأهلي اعترض على ذلك.

وأضاف الموقع أن بعد فوز تومسون بلقب البطولة العربية للأندية مع الأهلي، سيتعين عليه أن يلعب المسابقة المحلية أيضًا.

وكان تومسون أكد في تصريحات تلفزيونية: "سأبقى مع الأهلي حتى نهاية الموسم، تلقيت عرضا إيطاليا بالفعل لكن تركيزي مع الأهلي خلال الفترة الحالية".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع تومسون خلال شهر سبتمبر الماضي، وتلقى اللاعب عرضا من نادي بولونيا الإيطالي للتعاقد معه.