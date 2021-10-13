رابطة الأندية تعلن.. موعد "مبدئي" لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الموسم الجديد للدوري ستقام أحد يومي 4 أو 5 نوفمبر.

وأشار حسين في تصريحات عبر قناة أون أي، إلى أن لقاء القمة سيتم تسكينه قبل أيام من معسكر منتخب مصر في نوفمبر القادم استعدادًا لملاقاة أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وقال عضو رابطة الأندية: "قمة الزمالك والأهلي ستكون أحد يومى 4 أو 5 نوفمبر القادم".

واختتم: "المباراة ستُلعب قبل التوقف الدولي ومباراتي المنتخب المصري ضد أنجولا والجابون".

الجدير بالذكر أن قرعة الدوري المصري التي أقيمت أمس، الثلاثاء، كانت قد أوقعت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الموسم الجديد.