بعد صفقة نيوكاسل.. تقارير: الاستثمار السعودي يدرس الاستحواذ على إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن صندوق الاستثمارات السعودي بصدد الاستحواذ على إنتر ميلان بعد الوضع المالي السيء الذي يمر به النادي الإيطالي.

تأتي تلك الأنباء بعد أيام قليلة من إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 80% من نادي نيوكاسل الإنجليزي، مقابل 350 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء، نقلا عن صحيفة " Libero"، فإن المحادثات بين صندوق الاستثمار السعودي ومجموعة سونينج الصينية (التي تستحوذ على النادي الإيطالي) في مراحل متقدمة.

وأشارت "فوتبول إيطاليا" إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت بالفعل في العام الماضي ولكن تم تعليقها في شهر أبريل، مشددة على أن المحادثات عادت مجددا خلال منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن العرض المقدم من قِبل صندوق الاستثمار السعودي تصل قيمته إلى مليار يورو على الطاولة، ويقال إن عائلة زهانج الصينية التي ترأس النادي الإيطالي قد تضطر لقبول العرض نظرا لوضع المالي السيء في مجموعة سونينج وبالتالي في النادي الإيطالي.

في الوقت ذاته، قالت الصحيفة الإيطالية، إن هناك مصادر قريبة من النيراتزوري نفت التقارير التي تفيد بأنه سيتم بيع النادي.

جدير بالذكر أن الوضع المالي لإنتر ميلان ليس على مايرام، فبطل نسخة الكالتشيو الأخيرة اضطر لبيع أشرف الثنائي حكيمي وروميلو لوكاكو ومن ثم وافق على رحيل أنتونيو كونتي مدرب الفريق من أجل موازنة أمور النادي المالية.