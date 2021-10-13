الامارات | المغرب والسنغال أول المتأهلين إلى الدور النهائي لتصفيات المونديال الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والسنغال أول المتأهلين إلى الدور النهائي لتصفيات المونديال الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المنتخبان المغربي والسنغالي أول المتأهلين إلى الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤدية إلى مونديال 2022، بفوز الأول على غينيا 4-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، والثاني على ناميبيا 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة. وحجز المنتخب المغربي بطاقته إلى الدور الأخير من التصفيات بتحقيق فوزه الرابع من أربع مباريات على غينيا في الرباط، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وسجل أهداف المغرب جناح هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (21)، ولاعب ستاندر لياج البلجيكي سليم أملاح (42 و65)، وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال (89)، بينما سجل مامادو كانيه هدفاً شرفياً لغينيا (31). ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

ورغم خوض المباراة في الرباط، كان المغرب زائراً إذ اختارت غينيا اللعب هناك على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد. وافتتح المغرب التسجيل بعد عرضية من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي من الجانب الأيمن، وجدت رايان مايي الذي ارتدت رأسيته من العارضة، لكن الكعبي تابعها برأسية أخرى في الشباك (21).

وبخلاف مجريات المباراة، نجحت غينيا في إدراك التعادل بتسديدة كانيه من 25 ياردة ارتطمت بالمدافع رومان سايس وخدعت الحارس ياسين بونو (31).

وهو الهدف الأول الذي يهز شباك "أسود الأطلس" في التصفيات. وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، استعاد المغرب الأسبقية برأسية من أملاح (42). ومن ركلة ركنية، عزز أملاح تقدم بلاده بتسديدة في الشباك (65)، قبل أن ينهي بوفال المباراة بمقصية خلفية رائعة سجل منها الهدف الرابع (89).

وفي المباراة الأخرى، يُدين المنتخب السنغالي بالفوز إلى لاعب ألانياسبور التركي فامارا ديديو الذي أحرز ثلاثية (22، 51، 84)، فيما سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بيتر شالوليلي هدف ناميبيا اليتيم (27). وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المنافسات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news