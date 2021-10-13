الدوري المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022.



وكانت القرعة التي أجرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، الثلاثاء، قد أسفرت عن قمة نارية مبكرة بين فريقي الزمالك والأهلي، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

عامر حسين، عضو الرابطة ورئيس لجنة المسابقات، كشف في تصريحات صحفية عن موعد مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستُقام في موعدها بالجولة الثالثة، ولن يتم تأجيلها، بانتظار موافقة الأمن على إقامتها.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن المباراة ستُقام أحد يومي 4 أو 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل إقامة معسكر منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية منافسات الدوري المصري في الموسم الجديد بشكل حصري.

يُذكر أن المباراة ستكون بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث أعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة الموسم الجديد بحضور الجماهير، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.