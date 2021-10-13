شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم كيروش والجهاز الفنى للاعبى المنتخب.. صلاح ليس الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش اجتماعاً فنياً عقب انتهاء مواجهتى ليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى حسمهما الفراعنة بنتيجة 1/0، 3/0 على الترتيب.

وطلب كيروش من الجهاز المعاون اختيار "هيرو" المنتخب على حد قوله أو ما يعنى النجم البطل الذى كان له الدور الأكبر فى الفوز بالمباراتين، ومن ثم الاقتراب بشكل كبير من الصعود للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

واختار معظم أعضاء الجهاز المعاون محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى وجاء من بعده مرموش وصلاح، فى الوقت الذى طلب أعضاء الجهاز من كيروش نفسه الاختيار ليعلن اختياره محمد الشناوى رغم إصابته فى المباراة الثانية، مؤكداً أنه بتصديه الرائع لانفراد لاعب ليبيا فى المباراة الأولى لترتطم الكرة بالقائم بدلاً من دخول المرمى حافظ على حظوظ الفراعنة في الفوز بالمباراة بعد أن نجحنا فى إحراز هدف الفوز في الشوط الثاني، مضيفاً أن الفوز بالمباراة الأولى هو أيضاً ما منح اللاعبين دفعه معنوية جعلتهم يحسمون المباراة الثانية لصالحهم.

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعا مع اللجنة التي تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون المقرر لهما في الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022، ويناقش كيروش مع اتحاد الكرة موعد التوقف المقبل، خاصة وأن مسابقة الدورى العام ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى لذا يرغب كيروش في مناقشة موعد التوقف المقبل وبداية المعسكر بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة.